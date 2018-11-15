Директор ассоциации пассажирских перевозчиков: Маршруты в Уфе изменяются незаконно

Наталья Тептерева сообщила, что межведомственная комиссия имеет право менять маршрут не более, чем на 30 процентов, в то время как, к примеру, маршрут №248 недавно изменили чуть ли не в три раза, сделав из автобуса, соединяющего ДОК и Сипайлово, маршрут в Затон.