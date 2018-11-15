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Директор ассоциации пассажирских перевозчиков: Маршруты в Уфе изменяются незаконно

15 ноября 2018, 11:25
Фото: Эхо Москвы в Уфе.
09.30 Радиостанция "Эхо Москвы в Уфе".

Генеральный директор ассоциации пассажирских перевозчиков РБ Наталья Тептерева в эфире «Эха Москвы» заявила о том, что продление и изменение уфимских маршрутов происходит незаконно.

Наталья Тептерева сообщила, что межведомственная комиссия имеет право менять маршрут не более, чем на 30 процентов, в то время как, к примеру, маршрут №248 недавно изменили чуть ли не в три раза, сделав из автобуса, соединяющего ДОК и Сипайлово, маршрут в Затон.

Любые изменения и создание новых маршрутов должны вноситься в реестр, но таких сведений в реестре нет, то есть эти изменения противозаконны.

По словам Тептеревой, сотрудники ДПС, так часто останавливающие переполненные с утра ПАЗики с пассажирами, не имеют права требовать предъявления транспортных карт.

Наталья Тептерева также выразила недоумение действиями городских властей при изменении ряда маршрутов.

- Как они могут менять сами маршруты и не вносить эти изменения в официальный реестр? - спрашивает она и не находит ответа.

Полная версия интервью доступна по ссылке.

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#Новости#Уфалогия: Транспорт#Рустэм Башкирцев#Город
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