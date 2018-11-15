В Уфе кардинально изменится район возле Монумента Дружбы

Сегодня, 15 ноября, мы побывали в микрорайоне, примыкающем к Сергиевскому Собору и Монументу Дружбы, в так называемой Старой Уфе.

В этом месте уже вовсю развернулось строительство. По просьбе читателей, мы решили выяснить, что же появится в районе улиц Бехтерева и Менделеева, где ещё совсем недавно теснились старые частные дома.

Как удалось выяснить Медиакорсети, в этом месте началось возведение нового жилого комплекса «Символ». Работы ведет Группа компаний «Жилстройинвест».

В жилой комплекс войдут три многоэтажных дома высотой в 21, 25 и 34 этажа. Сейчас ведется закладка фундамента. Чтобы оценить масштаб перемен, мы попытались взглянуть на происходящее при помощи коптера.

Этому предшествовал большой объем подготовительной работы. По словам представителей ГК «Жилстройинвест», сначала были проведены исследования на наличие карстовых пустот, которые дали обнадеживающие результаты.

- Площадке после обследования была присвоена V категория устойчивости, что означает возможность строительства жилых объектов любой высотности. Но при этом были обнаружены подземные родники. С ними справились довольно быстро - спрятали в трубы и отвели к Сутолоке, - посвятили в детали проекта его авторы.

Не меньшую сложность представлял и уклон площадки, который в будущем мог бы доставить проблемы в виде деформационных процессов, причем не только под домами, но и за пределами возводимого жилого комплекса. Чтобы предотвратить их, было решено усилить склон по особой технологии струйной цементации «Jet-2», для этого были пробурены скважины и заполнены цементом.

Уже сейчас видно, как преображается вся территория.

- Заброшенный пустырь и замусоренные берега реки Сутолоки станут чистыми и комфортными местами для прогулок. Сюда наверняка будут приезжать на отдых люди со всего города, - считает представитель ГК «Жилстройинвест».

Что же касается автомобилистов, которые поселятся в жилом комплексе «Символ», то они получат возможность приобрести машиноместа в трехуровневом подземном паркинге на 340 мест. Внутридворовое пространство будет возведено по принципу «Двор без машин», которому неизменно следует ГК «Жилстройинвест» при возведении своих жилых проектов. Дворы будут предназначены исключительно для детских и спортивных площадок и прогулочных зон.

Подробнее о новом проекте можно узнать на сайте.

Для справки

Группа компаний «Жилстройинвест» была основана больше 20 лет назад, в 1997 году. За это время она возвела уже более 20 жилых объектов и 6 бизнес-центров – это 540 000 м2 и более чем 8000 квартир. Лишь за последние несколько лет ГК «Жилстройинвест» построила такие жилые комплексы, как «Парус», «Апельсин», «Олимп», «Айгуль», «Эверест», «Фестиваль», «Четыре сезона», «IDEL» и «Тихая Роща» и «Аристократ». Сейчас началось возведение ЖК «Символ».

Головной офис ГК «Жилстройинвест»: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 51