«В выходные не дождешься» - уфимцы рассказали о проблемах с трамваями
13:00 Трамвай №16.
Корреспондент уфимского информационно-новостного портала "Горобзор" Дарья Кинзикеева пообщалась с пассажирами трамвая №16 и узнала их мнение об общественном транспорте.
Кондуктор 16-го трамвайного маршрута уверяет, что пассажиры трамвая в основном – студенты и пенсионеры с проездными.
- Люди еще предпочитают другой вид транспорта. К тому же, еще и 7-ой маршрут закрыли, он ездил с Пушкина до ЖД вокзала. Мы по плану за час должны сделать 790 рублей. Но мы его выполняем, - рассказывает она.
Также кондуктор упомянула о том, что электротранспорт очень изношен. На 16-м маршруте три новых трамвая, которые ходят с интервалом 2-3 минуты, не больше. Сбиваются с графика только в случае аварий и ЧП. Это же подтверждают и пассажиры.
Например, пассажир трамвая Александр Медведев рассказал, что другим видом транспорта он не пользуется, а расписание движения он знает наизусть и утверждает, что в выходные приходится ждать трамвая по 30-40 минут.
В целом, корреспондент прождала трамвай 5-7 минут. Из минусов передвижения на трамваях – высаживание людей на середине дороги. В случае аварии или поломки трамвай затрудняет движение на линии, из-за чего в городе образовываются пробки. А ломаются трамваи, по словам кондуктора, довольно часто. В остальном же это самое экологичное и экономичное средство передвижения.