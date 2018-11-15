«В выходные не дождешься» - уфимцы рассказали о проблемах с трамваями

Корреспондент уфимского информационно-новостного портала "Горобзор" Дарья Кинзикеева пообщалась с пассажирами трамвая №16 и узнала их мнение об общественном транспорте.

Кондуктор 16-го трамвайного маршрута уверяет, что пассажиры трамвая в основном – студенты и пенсионеры с проездными.

- Люди еще предпочитают другой вид транспорта. К тому же, еще и 7-ой маршрут закрыли, он ездил с Пушкина до ЖД вокзала. Мы по плану за час должны сделать 790 рублей. Но мы его выполняем, - рассказывает она.

Также кондуктор упомянула о том, что электротранспорт очень изношен. На 16-м маршруте три новых трамвая, которые ходят с интервалом 2-3 минуты, не больше. Сбиваются с графика только в случае аварий и ЧП. Это же подтверждают и пассажиры.

Например, пассажир трамвая Александр Медведев рассказал, что другим видом транспорта он не пользуется, а расписание движения он знает наизусть и утверждает, что в выходные приходится ждать трамвая по 30-40 минут.