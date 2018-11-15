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«В выходные не дождешься» - уфимцы рассказали о проблемах с трамваями
Сюжеты:
Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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«В выходные не дождешься» - уфимцы рассказали о проблемах с трамваями

Сегодня, 14:24ГородДарья КинзикееваФото: Дарья Кинзикеева/ ГорОбзор.ру
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