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Posted 12 ноября 2018, 06:10

Published 12 ноября 2018, 06:10

Modified 25 декабря, 05:39

Updated 25 декабря, 05:39

Башкирию и Татарию назвали регионами с доступной арендой жилья

12 ноября 2018, 06:10
В 25 регионах федерации показатель доступности арены жилья находится на уровне выше среднего по стране - 35, 9 процентов. Этот показатель можно назвать приемлемым.

Из 25 регионов РФ аренда жилья в Башкирии и Татарии оказалась на 35,9 процентов выше среднего по стране, сообщают «РИА Новости».

В этот же диапазон 35-45 процентов попали Тюменская область, Калужская область, Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и несколько других.

Такой показатель можно назвать приемлемым. Результат этих регионов объясняется хорошим уровнем зарплат и заметными объемами строительства, несмотря на то, что некоторый дефицит жилья всё же присутствует. Семьям с детьми приходится ощутимо экономить, чтобы позволить себе аренду жилья.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, лишь в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге — более половины семей может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.

#Рустэм Башкирцев#Экономика#Новости
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