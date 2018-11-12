Башкирию и Татарию назвали регионами с доступной арендой жилья

Posted 12 ноября 2018, 06:10
Published 12 ноября 2018, 06:10
Modified 25 декабря, 05:39
Updated 25 декабря, 05:39
Из 25 регионов РФ аренда жилья в Башкирии и Татарии оказалась на 35,9 процентов выше среднего по стране, сообщают «РИА Новости».
В этот же диапазон 35-45 процентов попали Тюменская область, Калужская область, Москва, Московская, Белгородская, Сахалинская области и несколько других.
Такой показатель можно назвать приемлемым. Результат этих регионов объясняется хорошим уровнем зарплат и заметными объемами строительства, несмотря на то, что некоторый дефицит жилья всё же присутствует. Семьям с детьми приходится ощутимо экономить, чтобы позволить себе аренду жилья.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, лишь в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе и Санкт-Петербурге — более половины семей может без особых трудностей арендовать себе двухкомнатную квартиру, сохраняя на неплохом уровне свое повседневное потребление.