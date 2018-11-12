Башкирию и Татарию назвали регионами с доступной арендой жилья

Такой показатель можно назвать приемлемым. Результат этих регионов объясняется хорошим уровнем зарплат и заметными объемами строительства, несмотря на то, что некоторый дефицит жилья всё же присутствует. Семьям с детьми приходится ощутимо экономить, чтобы позволить себе аренду жилья.