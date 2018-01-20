Башкирия попала в тройку лидеров по росту цен на аренду «однушек» в стране

Тенденция роста цен на аренду однокомнатных квартир, согласно данным аналитиков, уже отмечена в 59 регионах.

Согласно данным сайта Domofond.ru, за прошедший год арендная ставка однокомнатных квартир выросла на 1,4% - сейчас она в среднем стоит около 15,3 тысяч рублей.

Большой рост цен отмечен не только в Башкортостане, но и в республике Саха и Кабардино-Балкарии.

В Москве и Подмосковье ставки выросли на 4,3% и 0,5% соответственно. Там снять однокомнатную квартиру можно примерно за 34,7 тысяч рублей.