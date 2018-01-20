Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
Башкирия попала в тройку лидеров по росту цен на аренду «однушек» в стране
Сюжеты:
Из зала судаНаши в ПхенчханеВыборы-2018
Медиа-ланч с Вадимом БолтыровымПрямой эфир
Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о том, как формировать привычку инвестировать.
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%90%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0 %d0%b6%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%8f %d0%b2 %d0%9c%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5 %d1%81 %d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bc%d0%b8 %d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8 %d0%bc%d0%be%d0%b6%d0%bd%d0%be %d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f

Башкирия попала в тройку лидеров по росту цен на аренду «однушек» в стране

Вчера, 16:01ЭкономикаНадежда Валитова
Читайте
также
Испытано на себе: можно ли в Уфе пить воду из-под крана
В Сибае обсудили вопросы присоединения педколлежда к СиБГУ
Тест: Юбилеи в истории башкирской культуры, великие судьбы и произведения