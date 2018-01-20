Башкирия попала в тройку лидеров по росту цен на аренду «однушек» в стране
Вчера, 16:01ЭкономикаНадежда Валитова
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Тенденция роста цен на аренду однокомнатных квартир, согласно данным аналитиков, уже отмечена в 59 регионах.
Согласно данным сайта Domofond.ru, за прошедший год арендная ставка однокомнатных квартир выросла на 1,4% - сейчас она в среднем стоит около 15,3 тысяч рублей.
Большой рост цен отмечен не только в Башкортостане, но и в республике Саха и Кабардино-Балкарии.
В Москве и Подмосковье ставки выросли на 4,3% и 0,5% соответственно. Там снять однокомнатную квартиру можно примерно за 34,7 тысяч рублей.
При этом заметно подешевели цены на квартиры в Калужской, Воронежской областях, а также в ЯНАО.
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