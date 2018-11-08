Сбербанк в свой день рождения устроит клиентам «Зеленый день»

«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка — наших клиентов, партнеров и сотрудников. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача — сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».