В ТЦ «Мега» после переформатирования открылся обновленный офис Сбербанка

Раньше это подразделение работало только на прием платежей, теперь же в нем доступен весь спектр банковских услуг для физических лиц – от открытия вклада и получения банковской карты до оформления ипотечного кредита.

«Отличительная особенность офиса – режим работы. Он соответствует режиму работы ТЦ. Так, например, 23 ноября 2018 года в «Меге» состоится акция - «Черная пятница». В этот день центр будет работать с 10:00 до 23:00, а, значит, его посетители смогут получить услуги в нашем подразделении на протяжение всего этого времени, – говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка.

– В остальные дни филиал работает с 10:00 до 22:00 без выходных, включая праздники. Это единственный офис с таким режимом работы в Башкирии».