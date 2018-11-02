Спектакли башкирских театров попали в лонг-лист «Золотой Маски»

- Это не специально получилось, посчитали потом уже, — впервые общее количество спектаклей России, провинции перекрыло суммарное количество номинантов из Москвы и Петербурга: 16 российских спектаклей и 13 — Москва и Питер (на обеих сценах — на большой и малой). Впервые, насколько я помню, такое количество национальных театров — у нас три спектакля национальных театров в большой форме (Театр Камала, Театр Гафури, Саха театр) и плюс к этому, хоть спектакль на русском языке, но тоже один из ведущих наших национальных театров — Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького: известный, знаменитый, прославленный театр, но доселе ни разу не номинировавшийся, - рассказывает Вислов в интервью изданию «Театр».