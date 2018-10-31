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В Уфе жертв политических репрессий почтили молитвой памяти

31 октября 2018, 05:49
Фото: Сергей Словохотов. / mkset
Акция «Молитва памяти» прошла вечером в сквере 50-летия Победы у памятника жертвам политических репрессий.

Почтить память пришли около 50 человек. С пяти и до восьми вечера представители РПЦ прочитали молитву, после чего организаторы начали вслух зачитывать список репрессированных жителей Башкирии. Видеотрансляцию с места вела редакция "Эхо Москвы в Уфе".

Подобная акция «Возвращение имён» проходит уже несколько лет в Москве и других городах страны. Ее проводит общество «Мемориал». Ее суть заключается в том, что граждане, сменяя друг друга, зачитывают имена соотечественников, расстрелянных в результате политических репрессий в годы советской власти.

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