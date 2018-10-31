В Уфе жертв политических репрессий почтили молитвой памяти

Подобная акция «Возвращение имён» проходит уже несколько лет в Москве и других городах страны. Ее проводит общество «Мемориал». Ее суть заключается в том, что граждане, сменяя друг друга, зачитывают имена соотечественников, расстрелянных в результате политических репрессий в годы советской власти.