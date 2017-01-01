– Наверное, когда я умру, на моей могиле поставят поросенка и напишут: «Эта свинья вывела его в люди», – шутил он много позже.



– Борис Развеев был отцом уфимской тусовки, самым волосатым и в то же время самым разумным и начитанным человеком, – говорит друг его молодости Юрий Шевчук.



Поворотным в биографии Развеева стало знакомство с лагерным товарищем отца –диссидентом Петром Якиром, сыном репрессированного красного командира, и другими его единомышленниками.



Священнослужение молодой Борис Развеев открыл для себя позднее, но не как форму протеста, а скорее, как наиболее верный, хотя и сложный способ изменить мир к лучшему. Впрочем, многие знакомые, помня его прогулки с поросенком и прочие «фокусы», до последнего так и не верили в искренность решения Развеева стать священником. И он всю жизнь доказывал это преодолением испытаний, которые не заставляли себя долго ждать.



Подпись, поставленная им в середине 70-х годов под письмом советских диссидентов, адресованным главе Всемирного совета церквей доктору Поттеру, помешала Развееву поступить в духовную семинарию. Пришлось работать дворником, сторожем, приемщиком посуды. Как оказалось, все это время он был «под колпаком».



Дурацкая попытка сэкономить от безденежья и купить авиабилет по студенческому билету друга обернулась шестью месяцами заключения в колонию общего режима.



– Я получил срок за то, что нанес государству ущерб в 11 рублей без признаков хищения. Серьезную подножку я сделал советской экономике. Она с тех пор уже не оправилась, – вспоминал с улыбкой Развеев. Мало кто сомневался, что эта судимость стала местью КГБ за его подпись под письмом Поттеру.



Освободившись, Развеев решил во что бы то ни стало получить работу по специальности – юристом. Случайные заработки или подработки сторожем не позволяли прокормить семью. Получив отказ в нескольких местах, он отправил дерзкое обращение председателю Совета министров Башкирии Зекерие Акназарову. Написал про фашистские методы уфимского КГБ и пообещал сообщить в американский конгресс о преследовании верующих людей в Советском Союзе.



Работу ему вскоре дали. Рассказывают, что разозлившийся не на шутку Акназаров, изучив досье Развеева, начертал на нем резолюцию: «Найти возможность для привлечения к уголовной ответственности».



Через два года, зимой в 1984-ом, не без помощи доносчиков из числа приятелей Развеева обвинили в «антисоветской агитации и пропаганде, организации антиобщественной группы под видом проповеди вероучений, с нанесением ущерба здоровью граждан». По воспоминаниям его тогдашнего соратника - священника Всеволода Чаплина, под обвинением подразумевалось, в частности, намерение создать нелегальную семинарию для изучения православной литературы. После 10 месяцев следствия Борис Развеев был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.



В заключении его с завидной регулярностью навещали сотрудники КГБ, уговаривали публично отречься от убеждений в обмен на досрочное освобождение.



