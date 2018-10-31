Уфа оказалась на десятом месте в России по развитию системы ЖКХ

В топе городов по качеству работы ЖКХ в итоге Уфа оказалась на последнем, 10-м месте. При этом другой башкирский город – Стерлитамак оказался на третьей строке этого рейтинга. На первом и втором месте – Грозный и Нижневартовск соответственно.