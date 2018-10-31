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Уфа оказалась на десятом месте в России по развитию системы ЖКХ

31 октября 2018, 06:38
Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru
Столица Башкортостана вошла в топ-10 городов, где развитие системы ЖКХ устраивает местных жителей.

Оценка качества работы ЖКХ в городах с населением более 250 тыс. человек была проведена Финансовым университетом при Правительстве РФ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Социологические исследования выявили, что 73 процента уфимцев полностью или в основном довольны состоянием домов, где проживают сами. 74 процента выразили довольство благоустройством Уфы. 93% людей отметили, что в столице строится достаточно жилья. Однако работа жилищно-коммунальных служб и качество обслуживания жилья удовлетворяют только 55% жителей.

В топе городов по качеству работы ЖКХ в итоге Уфа оказалась на последнем, 10-м месте. При этом другой башкирский город – Стерлитамак оказался на третьей строке этого рейтинга. На первом и втором месте – Грозный и Нижневартовск соответственно.

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