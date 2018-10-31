Уфа может стать столицей «Тотального диктанта-2019»

21 ноября будет опубликован шорт-лист из пяти городов, набравших наибольшее число голосов. После чего организаторы «Тотального диктанта» этих пяти городов представят презентации, среди которых будет выбрана лучшая. Столицу проекта назовут 2 февраля 2019 года в Новосибирске.