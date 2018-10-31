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Уфа может стать столицей «Тотального диктанта-2019»

31 октября 2018, 10:29
Фото: Антон Уницын/ totaldict.ru
Повлиять на ход голосования может каждый.

13 городов России и зарубежный Таллин претендуют на звание новой столицы «Тотального диктанта-2019». В конкурсе принимают участие следующие города: Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Москва, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь, Уфа и Таллин.

21 ноября будет опубликован шорт-лист из пяти городов, набравших наибольшее число голосов. После чего организаторы «Тотального диктанта» этих пяти городов представят презентации, среди которых будет выбрана лучшая. Столицу проекта назовут 2 февраля 2019 года в Новосибирске.

Отдать голос можно на сайте. В настоящий момент столица Башкирии находится на второй строчке рейтинга.

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