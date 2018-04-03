Председатель Госсобрания Башкирии призвал идти на Тотальный диктант-2018
Константин Толкачев заявил, что парламент республики ежегодно предоставляет Дом Государственного Собрания в качестве центральной площадки проведения Тотального диктанта.
С 4 апреля открывается регистрация для участников Тотального диктанта-2018, напомнили в пресс-службе государственного собрания Курултай республики.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев призвал жителей Башкирии принять участие в Тотальном диктанте.
Подготовка к диктанту и участие в нем – это в первую очередь работа на себя, которая помогает выявить пробелы в знании русского языка. А они могут обнаружиться у каждого, даже у человека с высоким уровнем образования, поскольку русский язык – один из наиболее сложных в мире, поделился своими мыслями Константин Толкачев.
Также он сообщил о том, что активное участие в акции примут и депутаты.
Напомним, Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреля. Его можно будет написать в тысяче населенных пунктах по всему миру.