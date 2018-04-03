Председатель Госсобрания Башкирии призвал идти на Тотальный диктант-2018

Подготовка к диктанту и участие в нем – это в первую очередь работа на себя, которая помогает выявить пробелы в знании русского языка. А они могут обнаружиться у каждого, даже у человека с высоким уровнем образования, поскольку русский язык – один из наиболее сложных в мире, поделился своими мыслями Константин Толкачев.