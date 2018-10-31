Появилось видео ареста еще одного высокопоставленного работника прокуратуры

Отказное постановление тогда действительно появилось за подписью Олега Горбунова и было отменено только после вмешательства московских шефов из генеральной прокуратуры. В итоге под следствием оказались сразу несколько на тот момент высокопоставленных чиновников уфимской городской администрации, в частности, первый заммэра Александр Филиппов и главный строитель Уфы Марат Гареев, дела которых уже приняты судом к рассмотрению.