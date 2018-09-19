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«Золотого» прокурора Гарифуллина оставили под арестом

19 сентября 2018, 15:00
Ему грозит до 15 лет тюрьмы за взятку в особо крупном размере.

В Верховном суде сегодня, 19 сентября, решили: прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин все-таки будет находиться в СИЗО на время расследования уголовного дела, как минимум до 11 ноября. Сегодня прокурор (на сайте ведомства он до сих пор числится прокурором района) обжаловал предыдущее решение Кировского района Уфы об аресте. Верховный суд согласился с судом районным и оставил Гарифуллина под арестом. Об этом сообщают наши источники, следящие за ходом дела.

Напомним, что прокурора Рамиля Гарифуллина, которого, по нашим сведениям, коллеги называют «Гарри», задержали сотрудники республиканского УФСБ в момент получения суммы более 5 миллионов рублей. По этому поводу в отношении прокурора было возбуждено уголовное дело по статье за взятку в особо крупном размере, за что предусмотрено наказание вплоть до тюремного заключения на срок до 15 лет.

Впоследствии, по данным разных информированных источников, правоохранители нашли имущество на сумму порядка 180 миллионов рублей, в том числе, более 100 миллионов наличных денег, все это может принадлежать прокурору. За это его в СМИ стали называть «золотым». До работы в Советском районе Уфы Гарифуллин работал прокурором Уфимского района.

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