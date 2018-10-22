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Первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов скоро освободит свой пост

22 октября 2018, 19:01
Дата его увольнения согласована на 26 октября.

Согласно представлению прокурора Башкирии Андрея Назарова и рапорту Олега Горбунова последний освобождается от должности первого заместителя прокурора Башкирии 26 октября. Он будет уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.

Об этом говорится в приказе, подписанном и.о. генпрокурора России А. Буксманом (копия имеется в редакции).

Также в приказе говорится о выплате Олегу Горбунову выходного пособия "в размере 20 месячных должностных окладов с доплатой за классный чин".

#Новости#Марат Гареев#Политика
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