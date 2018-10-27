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Экс-зампрокурора Башкирии Горбунова арестовали на два месяца

27 октября 2018, 16:13
Олег Горбунов не признал своей вины в получении взятки в 10 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, обвиняемого в получении взятки, передает РИА Новости. Тот не признал свою вину.

- Прошу приобщить протокол допроса Горбунова, в ходе которого он не признал вину, — цитирует слова следователя в суде РИА-Новости.

Кроме этого, следователь попросил приобщить к делу результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно прослушивание телефонных разговоров с 23 по 25 октября. Тогда выяснилось, что Олег Горбунов намеревался принять меры конспирации, реализации принадлежащего ему имущества, симулировании заболевания и других мер, направленных на противодействие расследованию.

Следователь также сообщил, что бывший заместитель прокурора противодействовал следствию, не сообщая пароль от своего мобильного телефона. Прилет из Уфы в Москву он объяснил тем, что собирался лечь в больницу или съездить за границу отдохнуть.

Олег Горбунов подозревается в получении взятки за отмену возбуждения уголовного дела по "афере на миллиард".

Следователи также расследуют дело, в котором фигурируют сотрудник прокуратуры Уфы, депутат Уфимского горсовета, руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ), а также первый заместитель главы администрации Уфы, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки). Они дали показания по обстоятельствам преступления, сообщили в следкоме России.

По данным следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, действуя группой лиц по предварительному сговору, при посредничестве вышеуказанных лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы Александра Филиппова взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора России.

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