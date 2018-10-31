ОСАГО: какие изменения ждут жителей Башкирии в следующем году

- Сейчас действительно чуть полегче с этим, связано с тем, видимо, что страховым дали по голове. Еще год назад, когда я оформлял ОСАГО, невозможно было оформить без «допов». Мне пришлось через знакомых моих знакомых (прямо теория шести рукопожатий получилась) искать агентов, которые мне оформили полис без дополнительных услуг. Ну это же бредовая ситуация, согласитесь, когда вас заставляют купить то, что вам не нужно, пользуясь вашей безвыходной ситуацией. Это преступление, я считаю. Надеюсь, если действительно это будет устранено изменениями в законе, это будет правильно, – говорит Вильдан Г., автовладелец из Уфы.