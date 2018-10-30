В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободных

Из записи разговора вы в частности узнаете, производится ли адаптация заключенных к жизни в заключении, готовят ли их потом обратно к свободной жизни, случались ли у психолога встречи с агрессивными арестантами и почему с зеками-детьми работать гораздо труднее, чем со взрослыми. А также о многом другом.