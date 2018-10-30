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В Башкирии среди заключенных людей, склонных к суициду, меньше, чем среди свободных

30 октября 2018, 09:41
Психолог УФСИН по Башкирии рассказала о том, какая работа проводится с заключенными и сотрудниками колоний.

В редакции Медиакорсети в эфире в соцсетях была и. о. начальника отделения психологического обеспечения УФСИН России по Башкирии Ляйсан Турумтаева. Это был очень интересный разговор на тему психологии людей, находящихся в состоянии временной несвободы, а также людей, которые наоборот, охраняют зеков.

Из записи разговора вы в частности узнаете, производится ли адаптация заключенных к жизни в заключении, готовят ли их потом обратно к свободной жизни, случались ли у психолога встречи с агрессивными арестантами и почему с зеками-детьми работать гораздо труднее, чем со взрослыми. А также о многом другом.

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