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Уфимка создала наркопритон и жестоко обращалась с собственной дочерью

30 октября 2018, 12:14
По уголовному делу в отношении 42-летней жительницы Уфы прокуратурой утверждено обвинительное заключение.

По версии следствия, женщина из своей квартиры сделала наркопритон, за использование помещения ей платили запрещенными веществами. Уфимка им предоставляла шприцы и другие предметы, используемые для потреблениия наркотических средств.

Дважды сотрудники правоохранительных органов у нее находили запрещенные вещества.

Ее 12-летняя дочь осталась без внимания и должной заботы матери. Женщина подолгу не кормила свою дочь, в состоянии алкогольного опьянения выгоняла девочку из дома. Ребенок часто ночевала у родственников, которые покупали ей еду и одежду.

Женщина признала свою вину в совершении данных преступлений. Ее дочь пристроена в городской социальный приют для подростков и детей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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