Уфимка создала наркопритон и жестоко обращалась с собственной дочерью

Ее 12-летняя дочь осталась без внимания и должной заботы матери. Женщина подолгу не кормила свою дочь, в состоянии алкогольного опьянения выгоняла девочку из дома. Ребенок часто ночевала у родственников, которые покупали ей еду и одежду.