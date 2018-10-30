1 млн рублей на 18-летие: в Башкирии девушка получила необычный «подарок» от отца

Недобросовестный отец изредка выплачивал на содержание своего ребенка небольшие суммы, но в основном, уклонялся от своих обязанностей. Когда его долг достиг 980 млн рублей, судебные приставы закрыли ему выезда за границу и лишили права управлять автомобиль.