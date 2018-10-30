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1 млн рублей на 18-летие: в Башкирии девушка получила необычный «подарок» от отца

30 октября 2018, 11:23
Отец-алиментщик в Сибае разом погасил долг перед дочерью в канун ее совершеннолетия.

Недобросовестный отец изредка выплачивал на содержание своего ребенка небольшие суммы, но в основном, уклонялся от своих обязанностей. Когда его долг достиг 980 млн рублей, судебные приставы закрыли ему выезда за границу и лишили права управлять автомобиль.

На него подобные меры подействовали - мужчина в этот момент собирался в Абхазию на машине. Он разом решил погасить задолженность.

За несколько недель до совершеннолетия дочери горе-отец перечислил ей всю сумму – 980 тысяч рублей, что стало отличным подарком на день рождения девушки.

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