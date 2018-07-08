В Башкирии подали в розыск должника, не платившего алимент дочери
Сегодня, 17:05ПроисшествияЗиля Аскерова
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Судебные приставы разыскивает жителя Сибая Халикова Тимура Саматовича. Он не платил бывшей жене алименты за маленькую дочь.
Он задолжал свыше 150 тысяч рублей. Должника не могут найти по месту регистрации, а также он не отвечает на звонки.
Если вы знаете о местоположении мужчины, просьба обратиться по номеру: 2735640. Поиски должника не прекращаются. Местных жителей призывают своевременно оплачивать долги.
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