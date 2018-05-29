Уфимец задолжал своим детям алименты на 11 млн рублей

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Долгое время уфимец скрывался от своих четверых несовершеннолетних детей и не платил им алименты.
Уфимец залдолжал своим четверым несовершеннолетним детям от первого брака алименты почти на 11 миллионов рублей, об этом сообщили сегодня, 29 мая, на пресс-конференции судебных приставов, пишет ГТРК Башкортостан.
Долгое время безответственный мужчина либо скрывался, либо платил алименты не вовремя или не в полном объеме. В ведомстве пояснили, что приставы уже применили к неплательщику целый комплекс мер принудительного исполнения. Уфимцу теперь нельзя выехать за пределы страны, проводить регистрационные действия с квартирой (он ее хотел продать). Приставы также вынесли постановление об аресте на ценные бумаги.
Как уточнили в ведомстве, мужчина уже оплатил часть задолженности перед родными детьми, но история пока не закончилась.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей