Владимир Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится

– Мы рады, что Вы возглавили республику. Мы хорошо Вас знаем по Москве, знаем Ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям, демократическим процессам, Ваше умение организовывать большие мероприятия федерального масштаба, – сказал Владимир Жириновский. – Тот опыт, который у вас есть на федеральном уровне, здесь вам пригодится.