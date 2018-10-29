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Владимир Жириновский - Радию Хабирову: Ваш опыт пригодится

29 октября 2018, 22:03
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прилетел в Уфу и встретился с главой Башкирии.

Сегодня в Уфу прибыл председатель ЛДПР Владимир Жириновский. В Доме Республики врио Главы Башкортостана Радий Хабиров встретился с ним и с депутатами Госдумы от фракции ЛДПР, сообщили в пресс-службе главы региона.

Радий Хабиров отметил, что ЛДПР в Башкирии широко представлена в органах законодательной власти. Так, в башкирском парламенте сформирована фракция ЛДПР, в которую входят семь депутатов. В органы местного самоуправления избрано 139 представителей партии.

– Завтра мы выносим в Государственное Собрание – Курултай проект бюджета – очень сбалансированный, направленный на решение социальных вопросов, – сказал Радий Хабиров. – Впервые за многие годы мы заложили довольно существенные средства на социальную инфраструктуру. Надеюсь, фракция нас поддержит.

– Мы рады, что Вы возглавили республику. Мы хорошо Вас знаем по Москве, знаем Ваше самое доброжелательное отношение к парламенту, политическим партиям, демократическим процессам, Ваше умение организовывать большие мероприятия федерального масштаба, – сказал Владимир Жириновский. – Тот опыт, который у вас есть на федеральном уровне, здесь вам пригодится.

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