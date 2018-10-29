Константин Сухарев стал депутатом городского Совета Уфы

Константин Сухарев — отец депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева. Ранее он был известен тем, что отстаивал права жителей уфимского микрорайона Максимовка, которые жаловались на ухудшение экологической ситуации в связи с добычей нефти рядом с жилыми домами.