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Депутат от Башкирии Иван Сухарев проголосовал против пенсионной реформы
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Депутат от Башкирии Иван Сухарев проголосовал против пенсионной реформы

Сегодня, 16:58ПолитикаМарат ГареевФото: duma.gov.ru
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