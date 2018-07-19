Депутат от Башкирии Иван Сухарев проголосовал против пенсионной реформы

Сегодня в Госдуме депутаты большинством голосов приняли в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Правда, судя по предваряющим голосование выступлениям, голоса «за» отдали только депутаты фракции «Единая Россия». Руководители всех остальных трех фракций сказали свое твердое: мы - против.

Ну, партийная дисциплина – вещь серьезная. Если руководитель фракции сказал против, значит, против. Судя по фото депутата и члена фракции партии ЛДПР от Башкирии Ивана Сухарева, он свой голос отдал в соответствии с линией партии.

Фото: mkset.ru

- Дело в том, что депутаты избираются народом и должны выполнять волю народа. ЛДПР всегда этим руководствуется, потому что нас выбирал народ. А так как народ против повышения пенсионного возраста, мы проголосовали против, – объяснил Медиакорсети свою позицию депутат Иван Сухарев.

- Повышение пенсионного возраста отнимает надежду, а отнимать надежду - это самое страшное. Сейчас на работу сложно устроиться после 45 лет, и о каком повышении пенсионного возраста можно говорить? Роботизация, компьютеры – все это заменяет людей, и говорить о том, что эти люди (старшего поколения) найдут свое место в жизни – это неправильно. Наше голосование против повышения пенсионного возраста отражает позицию миллионов наших сограждан. Мы выражаем волю народа своим голосованием, – добавил депутат.