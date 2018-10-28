Впервые в истории башкирского рока: «Бурелэр» выступили с симфоническим оркестром

На концерте, в основном, исполнялись хиты группы, как «Минен йондозом» (саундрек к одноименному фильму Тансулпан Буракаевой), «Лирика», «Мэнгелеккэ», «Корэш йэшэу хакына», «Ашкынып коткэн минуттар». Эти и другие песни оркестровали композиторы Марат Татурас, Шаура Сагитова, Светлана Гребенкина. Были и песни с нового альбома «Бурелэр», такие как «Билет», «Хин». Напомним, средства на выпуск этого альбома «Бурелэр» собрали через краудфандинговую площадку.