В Башкирии вскрыли капсулу времени с пожеланиями от комсомольцев 60-х

– В то время мы были первыми в освоении космоса. И большинство мальчишек мечтали стать такими же, как Юрий Гагарин, – вспоминал другой выпускник школы, полковник запаса Сергей Черепанов. – Правда, меня в космонавты не взяли из-за высокого роста. Но зато я долгие годы работал инженером-испытателем ракетных установок на космодроме в Астраханской области. В день закладки капсулы я учился в четвёртом классе. И ужасно гордился, что наш пионерский отряд носит имя тринадцатого космонавта страны Владимира Шаталова.