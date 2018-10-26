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В Башкирии произошло крупное ДТП: 5 человек пострадали, из них двое – дети

26 октября 2018, 17:27
По этой причине изменено движение транспорта на этом участке автодороги М-7.

Дорожное происшествие зафиксировано сегодня, 14:55 часов в Дюртюлинском районе республики. Недалеко от деревни Куккуяново, на 1245 км автодороги М-7 столкнулись три автомобиля – два ВАЗ-2114 и “Рено-Сандеро”.

В МЧС РФ по РБ сообщили, что погибших нет, но пострадали пять человек. Из них двое дети по 1,5 и 10 лет.

В ведомстве сообщают, что на месте работают силы и средства ФГКУ “26 отряд ФПС по РБ”. Психолог МЧС также оказывает помощь пострадавшим.

На дороге, где произошло ДТП, организовано реверсивное движение.

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