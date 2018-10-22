В Башкирии водитель без прав скончался в ДТП

21 октября днём в Стерлитамакском районе на 14 километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский произошла авария с летальным исходом, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

45-летний житель Аургазинского района за рулём ВАЗ-2107 на опасном повороте не справился с управлением и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте, его 43-летний пассажир госпитализирован. Водитель легкового автомобиля был лишён водительского удостоверения.