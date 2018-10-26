В Башкирии на врача завели уголовное дело за подделку документов

Один из сотрудников медицинского учреждения в городе Октябрьский подделал в медицинских документах подписи четырех местных жителей о прохождении диспансеризации, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Фактически указанные граждане на прием к врачу не обращались.
Медицинский работник рассчитывал искусственно увеличить показатели диспансеризации населения для достижения норм плана, неисполнение которого могло привести к отмене федеральных стимулирующих выплат.
Прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов».