В Башкирии врач сделал селфи во время операции

Селфи разместили пользователи социальных сетей в одной из закрытых групп, сообщил bash.news.

- На серии фотографий видно, что женщина находится под наркозом, ее глаза закрыты, - передает bash.news. - С ней работает целая бригада врачей. Судя по всему, в тот момент проходило серьезное оперативное вмешательство в районе брюшной полости.