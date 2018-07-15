В Башкирии врач сделал селфи во время операции
Сегодня, 12:03ОбществоРустэм БашкирцевФото: bash.news
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Он сделал фото на фоне пациента под наркозом.
Селфи разместили пользователи социальных сетей в одной из закрытых групп, сообщил bash.news.
- На серии фотографий видно, что женщина находится под наркозом, ее глаза закрыты, - передает bash.news. - С ней работает целая бригада врачей. Судя по всему, в тот момент проходило серьезное оперативное вмешательство в районе брюшной полости.
Как выяснили журналисты издания, все происходило в одной из районных больниц республики. Мужчина работает в должности врача-анестезиолога-реаниматолога, на его в Интернете есть много положительных отзывов.
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