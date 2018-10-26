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В Башкирии 35-летний отец задушил своих детей и покончил с собой

26 октября 2018, 21:43
Шокирующая трагедия произошла в Уфимском районе в одном из садовых товариществ сегодня, 26 октября.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета республики, 35-летний мужчина по неизвестной пока причине задушил двух девятилетних братьев-близнецов и затем покончил с собой.

На место оперативно выехали исполняющий обязанности руководителя следственного управления, руководитель отдела криминалистики, следователи-криминалисты, руководитель и следователи территориального следственного отдела, и сотрудники МВД по РБ. Они проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

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