В Башкирии отец чуть не убил семью за плохие отметки дочери

Мужчина пришел к бывшей жене навестить несовершеннолетнюю дочь и устроил скандал с угрозами, сообщает «Вечерний курьер» со ссылкой на МВД по республике.

Отец придрался к оценкам дочки. Мать заступилась за девочку и разгорелся скандал. Мужчина схватил женщину за горло и начал угрожать расправой. Девочка попыталась разнять родителей, и тогда отец перекинулся на ребенка и начал угрожать уже ему.