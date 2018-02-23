В Башкирии покончил с жизнью оперуполномоченный отдела полиции

В башкирском Белорецке совершил суицид сотрудник полиции, сообщил паблик «Омбудсмен полиции». - Старший оперуполномоченный отдела полиции Благовещенского района Шиляев Влад. Якобы оставил записку, обвинив во всем МВД, следует из сообщения.Другие подробности случившегося не раскрываются. Как пояснили «Медиакорсети» в пресс-службе МВД по РБ, в настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.