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В Башкирии покончил с жизнью оперуполномоченный отдела полиции
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Gvozdika

В Башкирии покончил с жизнью оперуполномоченный отдела полиции

Сегодня, 16:43ПроисшествияРустэм Башкирцев
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