Сбербанк в Башкирии первым заключил сделку с применением эскроу-счетов с застройщиком

Эскроу-счета - это счета, на которых аккумулируются денежные средства граждан до завершения строительства дома. Суть продукта от Сбербанка по кредитованию застройщиков с их применением заключается в следующем: застройщику открывается кредитная линию – до 85% бюджета проекта – на финансирование строительства жилого дома. Квартиры продаются по договору долевого участия. Покупатели вносят деньги на эскроу-счет. Банк блокирует эти деньги до окончания строительства и перечисляет их застройщику, когда дом будет построен. Эти же средства будут источником для погашения целевого кредита.