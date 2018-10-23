В Башкирии после переформатирования открылось 4 современных офиса Сбербанка

В Республике Башкортостан после ремонта открылось сразу четыре обновленных офиса Сбербанка. Офисы переформатированы в соответствии с передовыми технологиями банковского обслуживания. В них работает система электронной очереди, а пространство организовано по безбарьерному принципу. В «Зоне 24» установлены банкоматы,чтобы клиенты могли совершать операции в любое удобное время не зависимо от режима работы основного офиса.

«Теперь в каждом из четырех офисов функционирует круглосуточная зона самообслуживания, где в любое удобное время можно получить наличные денежные средства, оплатить сотовую связь, квитанции за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, внести платежи по кредитам, в т.ч. по кредитам других банков, и многое другое. В них есть все необходимое для оказания различных банковских услуг – от открытия счетов и проведения денежных переводов до оформления кредитов и банковских карт, - говорит Марат Мансуров, управляющий Башкирским отделением Сбербанка».

В Уфе подразделения банка начали свою работу по адресам: ул. Кирова, 47 и ул.Дагестанская, 23 (Дёмский район). Ранее офисы банка работали в других зданиях,недалеко от нового местоположения. Благодаря смене помещений зоны для обслуживания удалось увеличить, а перед офисами организовать вместительную парковку для клиентов-автолюбителей.

В Чишминском и Архангельском районах офисы обновились по адресам: р.п. Чишмы, ул. Первомайская, 46а и с. Архангельское, ул. Ульяновых, 11 соответственно. Адреса этих подразделений не изменились.