Пропавший парень из Уфы, которого искала полиция, «просто уехал на заработки»

Благополучно завершилась проверка заявления 45-летней жительницы села Михайловка об исчезновении ее 28-летнего сына, живущего в Уфе. Женщина рисовала себе самые жуткие предположения о том, что сына похитили и незаконно удерживают в городе Орске.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, исчезновение молодого человека первым обнаружил сосед и сообщил об этом его близким. Не найдя сына в собственной квартире, в панике взволнованная мать обратилась в СМИ и социальные сети с объявлением о розыске. К поискам подключились волонтёры.
Тем временем молодой человек, увидевший, какая суматоха поднялась вокруг его исчезновения, позвонил матери с чужого телефона. Но этот разговор его мать не успокоил, а, наоборот, встревожил еще больше, косвенно подтвердив ее подозрения о похищении сына.
Пока полицейские принимали меры для установления местонахождения парня, он вернулся домой на попутках и рассказал, что с ним ничего не случилось. Он уехал на заработки в Орск, работал там в различных бригадах. Трудовые договора с ним не заключались и название частной фермы молодой человек не помнит. Он никому в Башкирии не сообщил о своём отъезде из-за того, что изначально не имел сотового телефона, к тому же не взял с собой документы.