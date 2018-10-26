Пропавший парень из Уфы, которого искала полиция, «просто уехал на заработки»

Пока полицейские принимали меры для установления местонахождения парня, он вернулся домой на попутках и рассказал, что с ним ничего не случилось. Он уехал на заработки в Орск, работал там в различных бригадах. Трудовые договора с ним не заключались и название частной фермы молодой человек не помнит. Он никому в Башкирии не сообщил о своём отъезде из-за того, что изначально не имел сотового телефона, к тому же не взял с собой документы.