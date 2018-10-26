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Пропавший парень из Уфы, которого искала полиция, «просто уехал на заработки»

26 октября 2018, 18:32
В Уфе полицейские проверили сообщение женщины о похищении ее сына.

Благополучно завершилась проверка заявления 45-летней жительницы села Михайловка об исчезновении ее 28-летнего сына, живущего в Уфе. Женщина рисовала себе самые жуткие предположения о том, что сына похитили и незаконно удерживают в городе Орске.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, исчезновение молодого человека первым обнаружил сосед и сообщил об этом его близким. Не найдя сына в собственной квартире, в панике взволнованная мать обратилась в СМИ и социальные сети с объявлением о розыске. К поискам подключились волонтёры.

Тем временем молодой человек, увидевший, какая суматоха поднялась вокруг его исчезновения, позвонил матери с чужого телефона. Но этот разговор его мать не успокоил, а, наоборот, встревожил еще больше, косвенно подтвердив ее подозрения о похищении сына.

Пока полицейские принимали меры для установления местонахождения парня, он вернулся домой на попутках и рассказал, что с ним ничего не случилось. Он уехал на заработки в Орск, работал там в различных бригадах. Трудовые договора с ним не заключались и название частной фермы молодой человек не помнит. Он никому в Башкирии не сообщил о своём отъезде из-за того, что изначально не имел сотового телефона, к тому же не взял с собой документы.

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