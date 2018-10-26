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А город подумал: Тревога в здании судебных приставов в Уфе оказалась настоящей

26 октября 2018, 14:33
Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил Медиакорсети информацию о нештатной ситуации, происшедшей накануне в здании регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Сегодня, 26 октября, источник в аппарате регионального Управления ФССП сообщил Медиакорсети, что перекрытие участков улиц Цюрупы и Революционной возле здания, которое занимают судебные приставы, было связано с угрозой теракта.

По уточненной информации, одна из посетительниц, у которой не получился диалог с приставами, внезапно заявила, что намерена расстрелять людей в здании, а затем подорвать его.

- После этого подходы к зданию по улице Цюрупы, 95 были перекрыты, а из шестиэтажного корпуса эвакуировали 120 человек, - сообщил Медиакорсети источник.

Спецназ МВД обыскал здание, но никаких взрывных устройств не обнаружил. Подозреваемая была задержана. Известно, что ей больше 30 лет. О мотивах ее поступка официально пока не сообщается.

Уточним, что накануне представители Управления ФССП по РБ настаивали на том, что в здании была проведена учебная тревога. Сегодня представители Управления пояснили, что это было сделано для того, чтобы избежать паники и повторения подобных происшествий впредь.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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