В Уфе оцепили главное здание судебных приставов

В редакцию Медиакорсети обратились обеспокоенные горожане и сообщили об оцеплении здании судебных приставов на Центральном рынке. Все работники эвакуированы. Перекрыты сразу несколько улиц в центре города, в том числе Революционная и Ленина. Уфимцы рассказали, что у здания десятки представителей спецслужб, в том числе МЧС и МВД. Однако в пресс-службе ведомства, в которую мы оперативно обратились, нас успокоили: