В Уфимском районе ликвидируют школу

- Нас вызвала наша новая заведующая Эльвира Батырова и сообщила, что школу, которая являлась филиалом Авдонской, теперь хотят перевести в филиал школы Николаевской. Как же так?! Подтверждение тому – документ из минобразования от 19 октября. Но странно, ведь в Николаевской школе 450 человек и готовы ли они принять 118 наших учащихся? Ссылаются на нехватку средств, оптимизацию. Но сохраним ли мы рабочие места, нам пока так никто и не объяснил, - сообщил Медиакорсети Амир Шаймарданов от имени своих коллег.