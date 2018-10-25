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В Уфимском районе ликвидируют школу

25 октября 2018, 17:38
118 детей и 14 педагогов пока пребывают в тревожном ожидании по поводу своего будущего.

Накануне, 24 октября, в редакцию Медиакорсети обратился педагог школы из села Кармасан, которая является филиалом школы в поселке Авдон Амир Шаймарданов.

Учитель сообщил, что 23 октября педагогическому составу сообщили о том, что школа прекратила существование и трудовые договоры со всеми будут расторгнуты. Основанием для этого является постановление администрации Уфимского района от 19 октября текущего года.

Учитель русского языка и литературы Амир Шаймарданов работает в школе села Кармасан почти 30 лет. По его словам, после «рокового» уведомления, коллектив школы и вовсе начал опасаться ее закрытия. А сейчас требует, чтобы ей вновь, как и два года назад, вернули статус самостоятельной (не филиала):

- Нас вызвала наша новая заведующая Эльвира Батырова и сообщила, что школу, которая являлась филиалом Авдонской, теперь хотят перевести в филиал школы Николаевской. Как же так?! Подтверждение тому – документ из минобразования от 19 октября. Но странно, ведь в Николаевской школе 450 человек и готовы ли они принять 118 наших учащихся? Ссылаются на нехватку средств, оптимизацию. Но сохраним ли мы рабочие места, нам пока так никто и не объяснил, - сообщил Медиакорсети Амир Шаймарданов от имени своих коллег.

Обеспокоенные педагоги отправили коллективное письмо на имя врио главы Башкирии Радия Хабирова с просьбой вмешаться в ситуацию.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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