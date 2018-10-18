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Дети в Башкирии не смогли пойти в школу из-за ЧП на единственном в округе мосту
Сюжеты:
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Дети в Башкирии не смогли пойти в школу из-за ЧП на единственном в округе мосту

Сегодня, 10:23ПроисшествияТатьяна МайороваФото: ГУ МЧС РФ по РБ.
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