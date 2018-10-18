Дети в Башкирии не смогли пойти в школу из-за ЧП на единственном в округе мосту

Накануне, 17 октября, вечером, серьезное ЧП произошло в Белорецком районе Башкирии. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, «КамАЗ», груженный щебнем, оказался слишком тяжел для местного моста шириной 5 метров и длинной 7 метров, построенного в 2011 году. Водитель большегруза не пострадал.

В итоге мост через местный ручей оказался разрушен. Объездной дороги из села Отнурок «большой земле» нет, так что взрослым пришлось вчера вечером и сегодня утром преодолевать водную преграду пешком. Благо ее глубина оказалась к этому времени года не так уж велика – по словам спасателей, около 10 см, а ширина – около четырех метров. Возле разрушенного моста было организовано дежурство спасателей, которые помогали сельчанам переправиться через ручей.

В деревне проживают 230 человек, 55 из них - дети, из которых 27 – школьники, которые не смогли отправиться на учебу на школьном автобусе. 18 юных сельчан ездят на учебу в Белорецк. Было принято решение на время организовать для них обучение в стенах местной начальной школы, где учатся девять младшеклассников.

В деревне работают два продуктовых магазина и один фельдшерско-акушерский пункт, врач проживает там же. Так что без еды и медпомощи люди там не остались.

На месте ведутся работы по возведению объездного моста путем прокладки пропускной трубы и осыпки переезда. Дорожникам дали на это месяц. 19 ноября мост должен быть готов.

Кстати, село Отнурок известно на федеральном уровне, что в нем в свое время проводились съемки любимого многими россиянами сериала «Вечный зов», как в месте, очень похожем на дореволюционную деревню. Как показали последние события, за 35 лет, минувших со времен съемок, цивилизация стала к местным сельчанам ненамного ближе.