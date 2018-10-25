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В Уфе оцепили главное здание судебных приставов

25 октября 2018, 14:05
В ведомстве сообщили о масштабной учебной тревоге с участием спецслужб.

В редакцию Медиакорсети обратились обеспокоенные горожане и сообщили об оцеплении здании судебных приставов на Центральном рынке. Все работники эвакуированы. Перекрыты сразу несколько улиц в центре города, в том числе Революционная и Ленина. Уфимцы рассказали, что у здания десятки представителей спецслужб, в том числе МЧС и МВД. Однако в пресс-службе ведомства, в которую мы оперативно обратились, нас успокоили:

- В настоящее время проходит ежеквартальная учебная тревога, на месте работают спасатели, кинологи, представители спецслужб. По легенде, о которой узнали только сегодня, в здание заложено взрывное устройство, - уточнили в пресс-службе.

Подробности выясняются.

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