В Башкирии парень осужден за ложное сообщение о бомбе

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Суд Белебея вынес решение по делу о подростке, который сообщил о якобы заложенной бомбе, сообщили в пресс-службе МВД республики.
В ноябре 2017 года молодой человек позвонил в ломбард и сказал сотруднице, что в здании заложена бомба. На место выехали полиция и саперы, которые бомбы не обнаружили. Поступок молодого человека был совершен из хулиганских побуждений.
Парень полностью признал свою вину. Сейчас он обязан выплатить штраф в пять тысяч рублей.
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