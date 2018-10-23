В Башкирии из гимназии эвакуировали 648 человек

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Сегодня, 23 октября, в 8:45 в МЧС поступило сообщение о задымлении в гимназии №6 города Стерлитамак, по адресу ул. Тукаева, 2Г, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
По прибытию установлено, что происходит незначительное задымление в столовой на первом этаже кирпичного трехэтажного здания гимназии №6. По уточненным данным произошло короткое замыкание электроплиты без последующего горения в помещении столовой. Силам и средствам дан отбой с места.
Работники школы эвакуировали 648 человек, из них 621 ребенок. Личным составом пожарно-спасательной части № 40 эвакуировано 19 человек, из них 18 детей. Погибших, пострадавших нет. На месте работает дознаватель МЧС России. В настоящее время помещения проветрены. Учебный процесс восстановлен.
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