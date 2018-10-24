В Башкирии пара поссорилась в детсаде и муж сообщил о бомбе в сумке жены
Сегодня, 13:39ПроисшествияЗиля Аскерова
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Сотрудники правоохранительных органов получили звонок об угрозе взрыва в детском саду Стерлитамака. Выяснилось, что мужчина, поссорившись с женой, дал ложное сообщение.
Как прокомментировали Медиакорсети в пресс-службе МВД по РБ, супружеская пара поссорилась, находясь на территории детского сада. По какой-то причине мужчина заявил сотрудникам детского сада о том, что у ее жены может находиться опасный предмет.
Приехавшие на место инцидента оперативные службы города не обнаружили у женщины взрывного устройства. Подробности случившегося выясняются.
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