В Уфе о задолженности по капремонту можно узнать на новом сервисе

В разделе пользователь может ознакомиться с информацией о помещении и неоплаченных взносах на капитальный ремонт более двух месяцев. Для актуальности информации данные о помещениях с долгами в сервисе будут актуализироваться ежемесячно не позднее 15 числа.
Перейти в сервис «Узнать свою задолженность» можно тут. В поисковой строке необходимо ввести часть адреса и из появившегося списка выбрать необходимый МКД. В сервисе отображена информация о сумме ежемесячного платежа и о долге без учета начислений за настоящий месяц.