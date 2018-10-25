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В Уфе о задолженности по капремонту можно узнать на новом сервисе

25 октября 2018, 10:34
На официальном сайте НОФ «Региональный оператор РБ» открыт новый сервис «Узнать свою задолженность», сообщили в пресс-службе администрации города.

В разделе пользователь может ознакомиться с информацией о помещении и неоплаченных взносах на капитальный ремонт более двух месяцев. Для актуальности информации данные о помещениях с долгами в сервисе будут актуализироваться ежемесячно не позднее 15 числа.

Перейти в сервис «Узнать свою задолженность» можно тут. В поисковой строке необходимо ввести часть адреса и из появившегося списка выбрать необходимый МКД. В сервисе отображена информация о сумме ежемесячного платежа и о долге без учета начислений за настоящий месяц.

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