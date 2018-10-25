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В Уфе чиновники вычеркнули восемь инвалидов из списка нуждающихся в жилье

25 октября 2018, 16:05
Восемь инвалидов из Уфы были приняты на учет как нуждающиеся в жилье и включены в список граждан, которые имеют право на его внеочередное получение из-за тяжелого заболевания, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне 2018 года администрация Октябрьского района исключила восемь человек, в том числе троих детей, с ограниченными возможностями из списка, решив, что они утратили основания для получения жилья по договору социального найма. Чиновники сослались на новый перечень минздрава РФ, исключивший некоторые заболевания из числа дающих право на жилищные льготы.

Прокуратура района пришла к выводу, что обновлённый перечень не должен распространяться на заявителей, так как, согласно законодательству, нормы, ухудшающее положение граждан, обратной силы не имеют.

В целях защиты прав инвалидов надзорное ведомство обратилось в суд, который возложил на муниципалитет обязанность восстановить их на соответствующем учёте.

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