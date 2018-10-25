В Уфе чиновники вычеркнули восемь инвалидов из списка нуждающихся в жилье

В июне 2018 года администрация Октябрьского района исключила восемь человек, в том числе троих детей, с ограниченными возможностями из списка, решив, что они утратили основания для получения жилья по договору социального найма. Чиновники сослались на новый перечень минздрава РФ, исключивший некоторые заболевания из числа дающих право на жилищные льготы.