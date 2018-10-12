В Башкирии инвалиду второй группы отказали в медикаментах

Родственница инвалида второй группы из Сибая обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в медикаментах, сообщили в пресс-службе ведомства.

Врачи диагностировали у 62-летнего мужчины тяжёлое заболевание печени. По закону он имел право на получение льготных лекарств за счёт бюджетных средств, но терапевт отказывала ему в выписке рецептов на их бесплатное получение, ссылаясь на отсутствие медикаментов в аптеке.

В итоге мужчина в течение семи месяцев не был обеспечен дорогостоящими гепатопротекторными и другими препаратами.