В Башкирии инвалиду второй группы отказали в медикаментах
Сегодня, 15:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры.
Родственница инвалида второй группы из Сибая обратилась в прокуратуру с жалобой на отказ в медикаментах, сообщили в пресс-службе ведомства.
Врачи диагностировали у 62-летнего мужчины тяжёлое заболевание печени. По закону он имел право на получение льготных лекарств за счёт бюджетных средств, но терапевт отказывала ему в выписке рецептов на их бесплатное получение, ссылаясь на отсутствие медикаментов в аптеке.
В итоге мужчина в течение семи месяцев не был обеспечен дорогостоящими гепатопротекторными и другими препаратами.
Главврачу городской больницы внесли представление. После прокурорского вмешательства пациенту были оперативно выданы необходимые лекарства.
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