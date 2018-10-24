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Заседания Курултая Башкирии будут транслироваться в прямом эфире

24 октября 2018, 18:48
Телеканал «Башкортостан 24» будет транслировать заседания Курултая республики в прямом эфире, сообщили в пресс-службе госсобрания республики.

Сейчас идет техническая настройка аппаратуры, установленной в зале заседаний. С цифровых камер напрямую в эфир круглосуточного канала «Башкортостан 24» будет идти сигнал высокого качества. Зритель сможет посмотреть онлайн - трансляцию и по телевизору, и по интернету.

Предполагается, что прямой эфир приблизит избирателя к законотворческому процессу, поможет увидеть работу депутатов «изнутри».

Посмотреть «Башкортостан 24» можно не только в кабельной сети крупных башкирских провайдеров, но и в приложениях в телевизорах с функцией Smart TV и в приложениях мобильных телефонов на платформах Android, iOS.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Политика
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